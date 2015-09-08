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الأطفال الذين يعيشون فى المزارع أقل عرضة للإصابة بالربو

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الأطفال الذين يعيشون فى المزارع أقل عرضة للإصابة بالربو الأطفال الذين يعيشون فى المزارع أقل عرضة للإصابة بالربو
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين ينشأون فى المزارع ويعيشون بها هم أقل عرضة للإصابة بالربو ولديهم مناعة أكبر من الإصابة بالأمراض الحساسية، مقارنة بالأطفال الذين يعيشون بالمدينة.

• طرق علاج الربو


>واوضح الباحثون أن هذا نوع من الاكتشاف الذى يمكن أن يغير طريقة علاج الربو فى المستقبل.
>وقال العالم ميشيل ديكنسون استاذ تكنولوجيا النانو أن غبار المزرعة المبعثر يحمى الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن اثنين من الحساسية مستقبلاً.

• علاج الحساسية المسببة للربو


>ويعتقد الباحثون أن هناك صلة لروث البقر بفرص الإصابة بالحساسية، مفسرين أن البكتيريا الموجودة فى السماد تموت وتتحول إلى غبار، والذى يخلق بروتين فى الرئتين يسمى "A20"، وهذا يسبب وقف الغشاء المخاطى فى الرئتين من التفاعل مع الحساسية.

• اجهزة الاستنشاق المستخدمة لعلاج الربو


>وأضاف الباحثون أن هناك الكثير بل الآلاف من الأشخاص يستخدمون أجهزة الاستنشاق المستخدمة لعلاج الربو بشكل غير صحيح.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى "Newmax Health".

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