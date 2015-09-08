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ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوى

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ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوى ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوى
كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة يمكن أن تكون مفيدة وآمنة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرئوى.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم الرئوى هو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذى يؤثر على الرئتين والقلب، مما يسبب مشاكل فى التنفس، والتعب والدوخة، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدى إلى فشل القلب.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جاريت بيرى وهو أستاذ الطب الباطنى والعلوم السريرية فى جامعة تكساس مركز (UT) بدالاس، أن الأطباء التقليديين كانوا غير قادرون على وصف التمرينات الرياضية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرئوى المزمن بسبب مخاوف من أن التدريب قد يضع مزيداً من الضغوط على القلب.

وأشار الدكتور بيرى إلى أن هذه المخاوف لم تكن فى محلها، مؤكداً أن ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابى على عدة مقاييس لوظائف القلب وكذلك نوعية الحياة عموما.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 400 مريض أن ممارسة الرياضة آمنة ويمكن أن تقلل من الضغط على الأوعية الدموية، وتعزز قدرة المرضى على التعافى من امراض عديدة.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا فى دورية الدورة الدموية وقصور القلب، كما جاءت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".

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مصر 365