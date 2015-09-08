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ضبط 4 إخوان خلال مشاركتهم فى تظاهرات بمدينة ناصر ببنى سويف

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ضبط 4 إخوان خلال مشاركتهم فى تظاهرات بمدينة ناصر ببنى سويف ضبط 4 إخوان خلال مشاركتهم فى تظاهرات بمدينة ناصر ببنى سويف
تمكنت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف برئاسة المقدم محمد الخولى خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 4 ينتمون لجماعة الإخوان أثناء مشاركتهم فى تظاهرة داخل شوارع مدينة ناصر، بينهم مطلوب فى إحدى القضايا وهم : محمد أ ع 26 سنة عامل يقيم بندر ناصر، على ع س 38 سنة فلاح، بندر ناصر مطلوب فى قضية (حريق الجمعية الزراعية )، أحمد ش ر 20 سنة الرياض مركز ناصر، محمد أ س 26 الميمون مركز الواسطى.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة التى وجهت للمتهمين تهمة التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق وحبستهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365