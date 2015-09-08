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النيابة تصرح بدفن جثة قتيل الزراعات بكوم أمبو

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النيابة تصرح بدفن جثة قتيل الزراعات بكوم أمبو النيابة تصرح بدفن جثة قتيل الزراعات بكوم أمبو
صرحت اليوم نيابة كوم أمبو بدفن جثة قتيل عثر على جثته أمس فى الزراعات، ناحية العدوة بدائرة مركز كوم أمبو، وجاء قرار النيابة بعد مناظرة الطبيب الشرعى للجثة، للوقوف على أسباب الوفاة.

وكان قد عثر أهالى قرية العدوة بمركز كوم أمبو على جثة شاب وسط الزراعات، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى "ياسر. ح" 27 سنة مصاب بطلق نارى أسفل الكتف الأيمن، وعثر بجواره على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية والخزينة الخاصة بالسلاح.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى وصرحت النيابة بالدفن، ويكثف رجال البحث الجنائى جهودهم لكشف ملابسات وظروف الحادث فيما تولت النيابة التحقيقات.


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