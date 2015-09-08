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ضبط 223 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 223 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط 223 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية من ضبط 191 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بمحافظتى الجيزة والغربية.

كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، مفادها قيام مسئول مستودع بوتاجاز بالجيزة لقيامه بالتصرف فى 110 أسطوانة صغيرة الحجم ، بقصد الاتجار فى السوق السوداء، و تمكنت قوة امنية من ضبطه.

كما تم ضبط قائد سيارة بالغربية لقيامة بتجميع 80 أسطوانة كبيرة الحجم بقصد الاتجار بهم فى السوق السوداء، و في سياق متصل تم ضبط 5 باعة متجولين بحوزتهم 33 أسطوانة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، و جاري العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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