ضبط 223 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 191 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بمحافظتى الجيزة والغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، مفادها قيام مسئول مستودع بوتاجاز بالجيزة لقيامه بالتصرف فى 110 أسطوانة صغيرة الحجم ، بقصد الاتجار فى السوق السوداء، و تمكنت قوة امنية من ضبطه.
كما تم ضبط قائد سيارة بالغربية لقيامة بتجميع 80 أسطوانة كبيرة الحجم بقصد الاتجار بهم فى السوق السوداء، و في سياق متصل تم ضبط 5 باعة متجولين بحوزتهم 33 أسطوانة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، و جاري العرض على النيابة العامة.