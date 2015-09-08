ضبط صاحب مفرمة لحيازته كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة بالقليوبية

>تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط صاحب مفرمة لحيازته كميات كبيرة من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية.

كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام صاحب مفرمة غير مرخصه بالقليوبية بحيازته للحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك، وعلى الفور انتقل ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطه وبحيازته 10 طن و500 كيلو سلع غذائية «مفروم لحوم ،دهون، مفروم دواجن »، قدمت لجنة التفتيش البيطرى تقريراً فنيا يفيد بإن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، تولت النيابة التحقيقات.