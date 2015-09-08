أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام بعلامات تجارية مقلدة فى القليوبية

Google+ Print
ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام بعلامات تجارية مقلدة فى القليوبية ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام بعلامات تجارية مقلدة فى القليوبية

>تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية من ضبط مصنع لانتاج الزيوت الطعام وتقليد العلامات التجارية فى القليوبية.

كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، مفادها قيام مسئول مصنع يعمل بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية ، بالقليوبية وبتعبئة «زيوت الطعام ، الخل، المنظفات الصناعية»، وعلى الفور أنتقل ضباط الادارة عقب تقنين الإجراءات القانونية ، وتمكنوا من ضبطه وكذلك 1980 زجاجة "زيوت طعام مدون عليها علامة تجارية "الهنا، ريماس" و2 طن زيت خام معبأ داخل تنكات بدون يانات و2000لتر زيت خام معبأ داخل جراكن بدون بيانات مستلزمات إنتاج ، وتم سحب العينات لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل .

وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، تولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد