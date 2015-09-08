ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام بعلامات تجارية مقلدة فى القليوبية

>تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مصنع لانتاج الزيوت الطعام وتقليد العلامات التجارية فى القليوبية.

كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، مفادها قيام مسئول مصنع يعمل بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية ، بالقليوبية وبتعبئة «زيوت الطعام ، الخل، المنظفات الصناعية»، وعلى الفور أنتقل ضباط الادارة عقب تقنين الإجراءات القانونية ، وتمكنوا من ضبطه وكذلك 1980 زجاجة "زيوت طعام مدون عليها علامة تجارية "الهنا، ريماس" و2 طن زيت خام معبأ داخل تنكات بدون يانات و2000لتر زيت خام معبأ داخل جراكن بدون بيانات مستلزمات إنتاج ، وتم سحب العينات لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل .

وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، تولت النيابة التحقيقات.