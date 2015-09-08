إصابة 5 أفراد شرطة فى حادث مرورى بالغربية

أصيب أمين شرطة و4 مجندين في حادث مروري أمام قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، وتم على الفور نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتصادم سيارة شرطة أمام قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا وأسفر الحادث عن امين شرطة و4 مجندين وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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