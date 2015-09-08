مغردون: عيال زايد رهن شارة بو خالد

أكد مغردون في وسم #كلنا_وياك_يا_صقر_الصقور أن عيال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رهن إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «أبو خالد»، وتصدر وسم كلنا وياك يا صقر الصقور الترند العالمي بأكثر من 200 مليون متابعة خلال الساعات الأولى على إطلاقه، وقال أحمد عبيد الكعبي «يا شيخنا سيّر بنا صوب الذي خان العهود ولا حمينا دارنـا ولا غدينا باللحود»، وتفاعلت شمسه «دمّنا وأرواحنا فداء لك وللوطن»، وبين إسماعيل البلوشي «كـلنا لك ولاء يا خليفة الوفاء كلنا لك فداء مهما طال الزمن»، ودونت شيما الهاجري «ما نشهده اليوم من تلاحم القيادة والشعب لن تجده إلا في دار زايد وعيال زايد غير ويثبتون كل يوم أنهم غير»، وتفاعلت نورة «تزيدنا المحن صلابة كنا وما زلنا على العهد باقين، أما النصر أو الشهادة وعلى الله توكلنا»، وشاركه عبدالمجيد محمد «جيش الوطن، جيش الاتحاد، جيش العز والفخر والرجولة».

جنود الوطن

ودونت حبيبة الحوسني مدير عام صندوق الزواج «اللهم استودعناك جيشنا في اليمن فعندك لا تضيع الودائع، وأمرك يا بوخالد على الراس والعين ما جابت العزه غير الفعايل»، وتفاعل عبدالله عقيده مغرداً «صقور الإمارات رهن اشارتك»، وبين محمد بن سعيد «لو على الروح يأمر حاضرين، وللوطــن كلنا درع حصين، وسادة الدار لبينا نداكم وحنا نعم الشباب المخلصين»، ودون طارق محمد أحمد «دامنا بدرب الشهادة ما نهاب شعبك الوافي يردد وبسرور كلنا ينطر إشارة للذهاب»، وجاءت تغريدة سالم العامري «أمر يا بوخالد وحنا لك جنود صوب سلاحك عالعدا وارم».

النصر المؤزر

وتفاعل الحر العامري «يا ولي العهد أشر بس لنا شوفنا للموت سقنا اعمارنا ما نساوم فالوطن حد ونبيع كلنا رهن الاشارة كلنا»، وبين أحمد خليفة «حنا معك يا بوخالد معاك في موت ولا في حيا شف جمعنا حولك ومن دونك بدا»، وغرد محمد عيسى محمد «كمل اللي بديته حتى النصر بإذن الله، أرواحنا ترخص للدين والوطن تحت راية الرئيس»، وتفاعل محمد عيسى محمد «على العهد باقون وعلى الوعد ماضون لتحقيق الحق ودحر الخونة والمجوس من دار اليمن الجريح طوع إمرك وما لك الا الأمر»، وتفاعل خالد الساعدي «لك السمع والطاعه وحنا رهن الاشاره ويا عسى ربي يجعلك ذخر للامه»، وبين حميد العامري «سيدي وقائدي نحن للوطن جنود».

ثقة

ودون فارس الحمادي «ثقتنا بحكامنا كبيرة، ونحن كلنا وياك، واللحمة الخليجية في دفع اعتداء الظالمين في اليمن هو هدف نبيل وقرار حكيم»، وتفاعل حمد بن دلموج السويدي «لو تخوض البحر خضناه بحزم، ونرخـص الغـالي ونقـول لك تـم»، في حين شاركه خالد بن عمير «سجل يا تاريخ في صفحاتك تضحيات أبناء زايد»، وقال هاشم الهوتي «ما نهاب الموت ونرخص الروح لجل الدين والوطن ولبانيها».

وجاءت مشاركة محمد القطاعي «سير يا بوخالد في اللي لنا عزّ وفخر وشعب الإمارات وراك يمضي ما يتردد أبد وعيال زايد ما وراهم إلا الخبر الطيب»، وتفاعل ماجد الأنصاري «طاعتنا لولاة أمرنا نتقرب بها الى الله ما لم نؤمر بمعصية وهذا هو منهج اهل السنة والجماعة وشعب الإمارات»، وقال عمر الحمادي «صقورك يا زعيم المرجلة في سما العدو تحوم رهن إشارتك لأجل ترسم لوحة نصرك بدم العدو».

زعيم المرجلة

شارك محمد الحاجوني في وسم #كلنا_وياك_يا_صقر_الصقور مدوناً «الخلاصـــه يا زعيم المــرجلهْ، أنْ كِلْ الشعب فــي أمــرك يثور ولــي بديتـــهْ يا محمـدْ كملهْ، والدفاع عن الأمة شرف وأي شرف كرامة في الدنيا والآخرة، ومن لا يتمنى نيلها والظفر بها قادتنا أشْروا وأبشروا، ونغبط جنودنا الأبطال الذين سبقونا في ميادين الجهاد للذود عن الأمة وحمايتها من شرور أعدائها ونحن رهن الأمر والإشارة، ونحن بقوة الله رهن إشارة ولاة أمرنا، سنبذل أرواحنا رخيصة في الذود عن ديننا وأوطاننا ومقدساتنا، لن نتردد ولن نتهاون»، وقال محمود آل علي «حنا عصاك اللي ما تعصاك يا بوخالد»، وتفاعل أبو عمر الأثري «عيال زايد الرهان عليكم بإذن الله بياض ويه»، وقال الدكتور محمد الجسمي «كلّنا لـج ديــاري في اللوازم ذيابه بالبـنـادق نماري والـعـدو ما نهابه».

وتفاعل سيف الراشدي «آمر يا بوخالد سمعا وطاعه صغيرنا والكبير الشف شفك يا بوي محمد».

شهداؤنا البواسل سطروا ملحمة تاريخية

استمر التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع وسم #جنود_الامارات_البواسل، حيث أشارت التغريدات على أن جميع أبناء الوطن جسد واحد ومصيرهم واحد، وأن شهداء الأمارات البواسل هم فخر وعز ليس فقط للإمارات بل للعالم أجمع، وأكدوا أن شهداء الوطن الأبرار سطروا ملحمة تاريخية وأسماؤهم كتبت بأحرف من ذهب في تاريخ الإمارات المشرق، حيث غردت أحلام الشامسي «ابتسم أيها البطل ليس بالضرورة فرحاً وإنما يقيناً، ثقة وتفاؤلاً بـأن الله لن يخيب ظنك الجميـل»، وبينت جوري الشامسي «بكل فخر نعتز بجنودنا البواسل وثارنا بناخذه اما بالنصر أو الشهاده»، ودون محمد آل علي «أنا لك يا وطن في خدمتك جندي في ميلادي وفي لحظة استشهادي أجدد لك خليفة حبي وعهدي باسمي وباسم شبان الأشدادي»، وقال خالد «احذر من سيوف صقلها زايد ما تنثلم يوم اصطدام الكايد»، وبين حميد «أبشر بعزك يا بوخالد ونحن تحت أمرك، افتح المجال وشوف عيال أبوك زايـــد لابد ما نرد الخبر طيّب».

معان

ودون أحمد الجسمي «اللهُم احفظ أبناء وَطني من كُل شرٍ يمسّهم، اللهُم اني أستودعكَ كُل عسّكري تركَ أهله»، وبين سعيد «الشهيد وراه ألف رجل يغطي مكانه، وان نقصت العدة والعتاد نحن نغطي عدتها وعتادها»، وشاركه الشحي «سنفدي حدودك بأولادنا ونروي ترابك قطرات دم، نموت ويحيا اتحاد إماراتنا، نموت ويحيا شموخ العلم»، وقالت ميثاء «في حب الوطن وفي الفخر وفي عزة هالوطن يا رب احفظ جنود الإمارات البواسل».

ودوّنت نوال الشوبهي «وطن يعلمنا كل يوم معنى الحب والوفاء والتضحية والتلاحم»، وقال خليفة المري «قالها بوراشد وهو قول وفعل بأن النصر قريب إن شاء الله»، ودوّن عبدالله ناجي «الإحساس والشعور الوطني الذي نحمله في نفوسنا هو عضد التكافل والأخوة ما تجعلنا جسدا واحدا».