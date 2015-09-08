قرار يثلج الصدور وتضحيات شهدائنا مصدر فخرنا

تهافتت التغريدات من قبل مغردي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إطلاق وسم يحمل اسم #مكتب_شؤون_أسر_شهداء_الوطن، وذلك بعد أن تم إعلان أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث تصدر الوسم الترند العالمي فور إطلاقه، وعبر المغردون عن اعتزازهم وفخرهم بقيادتنا الرشيدة التي تقوم بدور الأب والأم والأخ، وأكدوا أن البيت متوحد، ولهذا لن يكون هناك بيت يُتم في الإمارات، مشددين على أن الدار واحدة.

تقديم الدعم

وغرد فرسان الإمارات حول مهام «مكتب شؤون أسر شهداء الوطن»، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بإنشائه، قائلين إنه يقدم كل الدعم والمساعدات لأسر الشهداء وأبنائهم.

وتفاعل خالد المرزوقي مغردا «قرار يثلج الصدر من أب عجزنا أن نرد ولو القليل مما يقدمه لأبناء الإمارات.. الله يحفظك يابوخالد يالقلب الكبير»، ودون بو سعيد «نعم انه مكتب شؤون فخر الوطن، فهم أسر لمن يفتخر الوطن بهم ولما قدموه من تضحيات عظيمة»، وبينت خديجة المرزوقي «ليظلوا في أعيننا وقلوبنا دائماً وتحت رعاية دولتنا الكريمة التي لا تنسى فضل أبنائها».

وتفاعل محمد العنزي «وعلى أديم حديث القادم أجمل، كانت المبادرة رمزاً لقادتنا وليس بالغريب على أياديهم البيضاء وقلوبهم المعطاءة»، وبين محمد الصبيحي «يا من في الشبه أخذت زايد.. محمد بوخالد أسد الشدايد تستغربون لقالو زايد عايد هذا هو ف محمد شموخ وشايد»، وقال يوسف الكعبي «رحم الله زايد الخير ورحم الله ابناءه وحفظهم، هنيئا لنا هكذا قادة»، وتفاعل محمد جلال الريسي قائلا إن المكتب «هو ترجمة لمحبة الأب للأبناء والقائد للجنود، إنها علاقة يعرفها من عاش في وطني»، ودون سعود «لك الحمد، شكرا أبناء زايد.. قالها ابن زايد: دم الشهداء برقابي ها هو الآن يفي ويسابق بمد يد العون لأبناء الشهداء»، وقالت فاطمة «عند هذا الخبر لم يعد للورقة والقلم مكان، يكفي أنهم أصبحوا تحت ناظريه يرعاهم بحنان الأب الغائب الحاضر»، وشاركها خليفة محمد «نحن بخير ونعمة دام آل نهيان هم ولاة امرنا، الله يديمهم، الحمد لله على هذه النعمة آل نهيان».

القلب الكبير

وقال محمد «بالله قلي ليش انا اشوفك اثنين.. اشوفك محمد واسميك زايد»، وبينت نورة الحوسني «لا ندري من أين نبدأ الوصف حتى الوصف يستحي من جلالك.. تسلم يا بوخالد دومك على الرأس»، وتفاعلت اسماء البركي «علينا الحفاظ على كل بذرة من اصلاب شهدائنا البواسل، الله يحفظك يا بوخالد»، وشاركها عبد المنعم الأحمد «ذوي الشهداء في قلب القيادة دائماً وأبداً»، كما تفاعل ناصر المرزوقي، وغردت أم فارس الإماراتية، ودون حسن «هذه الإمارات التي لا تنسى من دافع عنها بالروح والدم.. يعيش ابن زايد والله يرحم شهداءنا»، وبين د. عمر الزرعوني «يا لبى قلبك يا بوخالد الله يحفظك وينصرك ويسدد خطاك»، وتفاعل ناصر الملا «يسع قلبك الكبير كل الصغار وكل الكبار».

ودونت حصة الظهيري «الله يطول بعمر خليفة وشيوخنا الكرام»، في حين غرد ابو غايض «قبل ان تجف دماؤهم تكفل الشهم الأصيل محمد بن زايد بذويهم، أسأل الله ان يطيل عمره ويحفظه، تجاوز قدر المدح»، وقال معاذ المسعود «يعيش اتحاد إماراتنا.. نموت ويحيا شموخ العلم»، وشاركه طارق «معنى للتلاحم بين الشعب والقيادة ليظل العرفان بدور أسر الشهداء عنوان وفاء وواجباً وطنياً تقديراً لهم»، وبين عارف راشد «شكرا قيادتنا الحكيمة على هذه المبادرة»، ودونت غالية «كلنا فداك يابوخالد، ربي يحفظك ويطول بعمرك ويديمك تاج على روسنا»، وجاءت تغريدة حمد الكعبي «حفظك الله يا بوخالد.. هو الأب الحنون لشعب الإمارات والقائد الشجاع لجيش الإمارات».

عائلة واحدة

ودون طلال الفليتي «محمد بن زايد يأمر بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن في ديوان ولي عهد أبوظبي»، وقال محمد المريخي «في الإمارات المواطن والقيادة عائلة واحدة اللهم أدمها نعمة، والقائد والأب الحنون سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظك الله ورعاك يا سيدي»، وبين غالب آل نهيان «هذا الوطن لا ينسى ابناءه.. شكرا سيدي»، وشاركه علي «لفتة وفاء من أب حنون لأبنائه الذين استشهدوا دفاعا عن رفعة الإمارات وإحقاق الحق ونصرة المظلوم»، وتفاعل صالح المحرزي «تعجز الكلمات عن وصفك يا بو خالد، الله يحفظك ذخرا للإمارات».

وبين رامس المنهالي «جزاك الله خيرا بو خالد، قول وفعل يا سمو المجد والفخر»، وتفاعلت أم زايد «بادرة كريمة من أب كريم، هنيئا لك مرافقة النبي بإذن الله يا سيدي.. اللهم بارك لنا في ولاة امرنا يا رب»، في حين غرد محمد الظهوري «ماهي غريبة على بوخالد، فهو قبل أن يفتح لهم هذا المكتب كان قد فتح قلبه لهم واسكنهم فيه»، ودون ضاحي خلفان العميمي «جزا الله الشيخ محمد بن زايد خير الجزاء»، وجاءت مشاركة بو محمد «رسالة حب من سمو ولي العهد بأن الوطن يقدر ويثمن تضحيات أبنائه الشرفاء، وان صاحب السمو رئيس الدولة ولي أمر الجميع»، وقال محمد آل علي «يالإمارات أبشري بعز وفخر كل شعبك حزه الشدة جنود جيشنا بالمجد والعزة ظفر»، وشاركه أحمد سيف الدرعي «يستاهلون وماهي غريبة على شيوخنا»، وتفاعل عبدالله سالم الشامسي «ونعم القائد بوخالد الله يحفظك لنا يا زعيمنا»، ودونت جوري «هذا الشبل من ذاك الأسد، مو غريبة عليكم يا آل نهيان دوم حاضنين شعبكم وقايمين به في افراحه وأحزانه».

هامة المجد

وتفاعل علي الحمادي «بادرة كريمة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليكون مقرها في ديوان سموه، وجزى الله الشيخ محمد بن زايد خير الجزاء، وأدامه عزاً وذخراً للوطن والمواطن وللأمة العربية والأمة الإسلامية، والله يحفظك ويطول بعمرك يابوخالد، شديد على أعداء وخونة الوطن رحيم بأبنائه»، وقال علي بن سليم «الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الحق ورفع راية الوطن، يستحقون ان يكونوا في أوائل سلم الرعاية.. شكراً سيدي، ومن ارخصوا حياتهم في سبيل الوطن والقيادة هم الآن في رعاية الله، لكن حقاً علينا رعاية كل بذرة من أصلابهم، وكل الشكر والتقدير لمقام سيدي الشيخ محمد بن زايد الأب والأخ لعوائل شهداء الوطن، حفظك المولى ذخرا للوطن»، وبينت مريم بن سيد «يستاهلون هذا أقل ما يمكن تقديمه لمن قدم روحه فداء لهذا الوطن المعطاء»، وقالت عالية الإماراتية «الله يديمه على راسنا فخرنا وعزوتنا بو خالد».