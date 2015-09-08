محمد بن راشد: شهداؤنا هم الأبطال ينيــرون دروب الأجيال

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمعنويات العالية وروح الانتماء والكرامة الوطنية التي لمسها لدى ذوي الشهداء ومحبيهم، والولاء لتراب هذا الوطن العزيز وقيادته المعطاءة، مخاطباً أسر وذوي الشهداء «هؤلاء الأبطال وعيالهم هم عيالنا كما هم عيالكم، وما يؤلمكم يؤلمنا، وما يفرحكم يفرحنا، نحن في هذا الوطن أسرة واحدة لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا بين كبير وصغير ولا بين غني وفقير، نعيش كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تألم له باقي الجسد».

وأكد سموه أن الشهداء هم من ينيرون دروب الأجيال اللاحقة من أبناء وبنات دولتنا الحبيبة، للمضي قدماً على طريق ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز مفهوم المشاركة الوطنية والتلاحم الوطني في السراء والضراء، تحت خيمة الوطن، وفي رعاية قيادتهم التي تسخر جميع إمكانات الوطن وثرواته لإسعاد أبنائها وبناتها وتوفير كافة سبل العيش الرغد الكريم لهم على امتداد مساحة دولتنا العزيزة.

جاء ذلك خلال مواصلة سموه، رعاه الله، جولته على مجالس عزاء شهداء الوطن والواجب لليوم الثاني على التوالي، معزيا ومواسيا ذوي وأسر منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة، الذين ارتقوا شهداء عند ربهم، دفاعا عن الحق، ودحضا للظلم والباطل في اليمن الشقيق.

اعتزاز بالتضحيات

وأضاف سموه: «نحن وإياكم نعتز أيما اعتزاز بتضحيات شباب الوطن وعطاءاتهم وإنجازاتهم في كل حقل وميدان، فهم أسود في السلم والحرب، أسود في العمل والعلم والتقدم في شتى المجالات، التي تبني وطنا شامخا فخورا بإنجازاته الحضارية والإنسانية، المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، عاشت دولتنا حرة منيعة، والعزة والشموخ لشعبنا».

واستهل سموه صباح أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، جولته في منطقة الجير في رأس الخيمة، حيث مجلس عزاء الشهيد أحمد محمد علي الشحي، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل، ثم انتقل سموه إلى سيح البريرات، حيث مجلس عزاء الشهيد راشد سعيد راشد الحبسي، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل.

مواساة

وفي منطقة الجولان برأس الخيمة، حيث مجلس عزاء الشهيد عادل صالح عبدالله الشحي، قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل.

ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد عبدالله عمر مبارك الجابري في منطقة المعمورة في رأس الخيمة، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل.

ووصل سموه بعد ذلك إلى منطقة الظيت في رأس الخيمة، حيث مجالس عزاء الشهداء علي حسين علي البلوشي، وعلي حسن محمد الشحي، ويوسف عبدالله عيسى العلي، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسر وذوي الشهداء الأبطال.

وفي منطقة خران برأس الخيمة، حيث مجلس عزاء الشهيد الشطي سعيد عبدالله الصياد، قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل، أما في منطقة سهيلة في رأس الخيمة، فقد زار سموه مجلس عزاء الشهيد راشد محمد مطر المسافري، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل.

وكانت منطقة الدقداقة في رأس الخيمة المحطة الأخيرة لجولة سموه الصباحية على مجالس عزاء الشهداء البررة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرتي وذوي الشهيدين البطلين عبيد سعيد خليفة الشامسي ومحمد سعيد محمد الخاطري، مبتهلاً إلى الله المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبطال بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

جولات مسائية

إلى ذلك، جال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، على مجالس عزاء شهداء الوطن في كل من مدينة العين والعاصمة أبوظبي، حيث قدم سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، صادق عزائه ومواساته لعوائل وذوي الشهداء الأبطال الذين قضوا في سبيل إحقاق الحق وإعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق.

فقد زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس عزاء الشهيد عبدالله خليفة مطر النعيمي في منطقة الخليف في مدينة العين، ومجلس عزاء الشهيد عمر راشد علي المقبالي في منطقة أم غافة في العين، ومجلس عزاء الشهيدين بطي عائل مسفر الأحبابي وسعد محمد صالح الأحبابي في منطقة السلامات في العين.

ثم انتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى العاصمة أبوظبي، حيث زار سموه مجلس عزاء الشهيد محمد خالد محمد مامدي في منطقة بني ياس، ثم زار سموه مجلس عزاء الشهيد محمد علي حسين الحوسني في منطقة الشهامة.

وقد توجه سموه بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يرحم شهداءنا رحمة واسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولتنا الحبيبة وشعبنا الوفي المقدام من كل كرب ومكروه، إنه قريب سميع مجيب الدعاء..