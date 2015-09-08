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حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 2015/9/9

>سيتذكر مواليد برج القوس العديد من المواقف الصعبة التى مرت عليهم، وربما يؤثر هذا عليهم لتقديم أفضل ما لديهم، ويمكنهم التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو.
>سيتخذ مواليد برج القوس العديد من القرارات الأكثر ذكاءً، لذا يجب عليهم اغتنام مثل هذه الفرص واستغلالها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس من الناحية المهنية: تتمكن اليوم من تحقيق النجاح على المستوى المهنى وتبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعًا، سوف تعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك
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>عاطفيًا: احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين الشريك حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سىئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.
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مصر 365

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