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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9
لبرج الحوت:
>يرى علماء الفلك أن مواليد فى هذا اليوم لن يتغيروا كثيرًا، ولكن من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة.

يجب على مواليد برج الحوت التركيز على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسئولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.


> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم مهنيًا: تنجح فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

عاطفيًا: حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تتمكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.

صحيًا: ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام لمواليد برج الحوت، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوص على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.
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مصر 365

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