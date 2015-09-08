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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 2015/9/9

>يشعر مواليد برج الميزان بالأمل الكبير اليوم، حيث يمكنهم استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف كانوا دائمى التخطيط لها، وربما يحالفهم الحظ وسيشعرون بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارهم ليساندوهم فى الوصول إلى تحقيق أحلامهم.

كما يشعر مواليد برج الميزان بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منهم على أفضل نحو، ما يخلق انطباعًا هائلاً عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم مهنيًا: تزداد عليك اليوم الضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ فى هذه الفترة، ولكن لا تقلق فأنت قادر على تخطى هذه الصعوبات جيدًا.
>عاطفيًا: حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء الحبيب، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج حتى لا يشعر بالفتور من علاقتكما.

صحيًا: ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سيئ فحاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن.

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مصر 365

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