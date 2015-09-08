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حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9

لبرج الحمل:


>بالنسبة لمواليد برج الحمل اليوم سيكون واعدًا وسوف يتيح لهم العديد من الفرص الجيدة على كل الأصعدة، وربما يبدأ اليوم بداية بطيئة يواجهون فيها بعض المشكلات والعقبات إلا أنه سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت ويطالبهم علماء الفلك بالحفاظ على ثقتهم بالآخرين، حيث تدفعهم نحو التقدم إلى الأمام وتخلصهم من القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل مهنيًا: تواجه اليوم الكثير من الضغوطات العملية أثناء القيام بالمهام الموكلة إليك، حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.
>وعلى الجانب العاطفى: احرص مولود برج الحمل على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك بالحبيب، واحذر من القيام بالأمور التى تضايقه حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.

صحيًا: حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ فحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلاً لتلك المشكلة.
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مصر 365

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