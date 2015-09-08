حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الدلو

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>سيواجه أشخاص برج الدلو العديد من التحديات اليوم التى تعودوا عليها وأثبتوا فيها النجاح، وربما تسنح لهم فرص أعظم لتحقيق النجاح الساحق فى مواجهة التحديات والصمود أمامها.>كما سيناضلون مواليد برج الدلو من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية، وهناك البعض من أصحاب الدلو يحبون المغامرة، لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو مهنيًا: تبذل اليوم مجهودًا خارقًا أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، ما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك، وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود.

عاطفيًا: ربما تدور بعض الشكوك حول الحبيب فى ذهنك فلا تستلم لها ودعك من هذا الأمر حتى لا يفسد عليك حياتك ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك

صحيًا: قد تعانى الليلة من ألم شديد فى صدرك وهذا الأمر يشعرك بالقلق الشديد، فحاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوص الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

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