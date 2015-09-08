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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9

لبرج الجوزاء:


> سيشهد اليوم الكثير من التطورات الشخصية لمواليد ، حيث اضطروا إلى العمل بجدية فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية.

سيحاول مواليد برج الجوزاء اليوم بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>مهنيًا: حاول مولود برج الجوزاء أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

عاطفيًا: ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.
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مصر 365

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