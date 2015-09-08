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حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/9/9

لبرج الثور:


>يرى علماء الفلك أن اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور هو يوم التغييرات والتحولات، فسوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عن البحث فى بدائل أخرى.

وسوف يشعرون بالكثير من التحسينات فى الحياة العائلية والشخصية، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكنون مواليد برج الثور من الحصول على الاستقرار مع شركائهم فى الحياة العاطفية ويبذلون الجهود الوفيرة من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور مهنيًا: تشعر اليوم بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك، احرص على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل ما لديك.

عاطفيًا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما فى أمر ما، لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر حتى لا تتطور الخلافات.

صحيًا: ربما يعانى مواليد برج الثور اليوم من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الجو، فكن حذرًا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سىئ على حالتك الصحية.
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مصر 365

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