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حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 2015/9/9
لبرج السرطان:
> مواليد سيتمتعون اليوم بمزيد من الثقة، وسوف يحققون جزء بتحقيق أحلامهم التى طالما خططوا من أجلها، وأضافوا أن كل العقبات التى واجهت مواليد برج السرطان فى الفترة الماضية سوف يتخلصون منها، ويجب أن يستفيدوا من شخصيتهم الجريئة التى تكونت فى هذه الفترة.
> أصحاب برج السرطان اليوم يميلون إلى الرضا بالبقاء فى المنزل والحفاظ على الأمور كما هى.
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل، كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيًا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.

عاطفيًا: تتحسن اليوم علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، فاحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.

صحيًا: تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيًا على حالتك الصحية، وتساعدك على التخلص من الأمور المزعجة وتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم.

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مصر 365

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