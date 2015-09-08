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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9

لبرج الأسد:


>يجد مواليد برج الأسد اليوم بعض الطرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى، وهذا الأمر يساعدهم على التقدم ويخلصهم من حالة الملل التى قد تنتابهم من الروتين اليومى.

بالإضافة إلى إنجازهم بعض المهام كان الشغل الشاغل لمواليد برج الأسد، لذلك فقد حان الوقت لتحويل التركيز إلى النفس، حيث يغلب عليهم الإحساس الدائم بالأنا، وأشار الفلكيون إلى أن أصحاب الأسد سيتمكنون من تحقيق أحلامهم كاملة وفى ظروف أفضل مما كانوا يتوقعون.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم مهنيًا: سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات التى ستمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.

عاطفيًا: يشعر الحبيب بالاهتمام منك فحاول التفرغ له بعض الوقت حتى تقضى معه وقتًا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب، فهذا يسعده كثيرًا.

صحيًا: ربما تكون حالتك الصحية غير مستقرة هذه الفترة، فيجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء والابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك.
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مصر 365

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