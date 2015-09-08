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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/9/9

>يواجه مواليد اليوم العديد من الصعوبات والاضطرابات على مدار العام، ولكن إذا اتبعوا غرائزهم وانتبهوا إلى العالم من حولهم فسيصبحون فى المقدمة دائمًا.

وربما يتعرض مواليد برج العقرب على الصعيد الشخصى لفترة انتقالية فى حياتهم، ليدركوا أهدافهم فى الحياة على الرغم من فقدانهم السيطرة على الأمور ومجريات حياتهم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم مهنيًا: قد تنشأ بعض الخلافات بينك وبين الزملاء فى مجال العمل وهذا الأمر يشكل خطرًا على حياتك المهنية واستقرارك فى مجال العمل، فحاول إصلاح الوضع سريعًا.

عاطفيًا: يقترح عليك الشريك اليوم بعض الأفكار المجنونة، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

صحيًا: تشعر مولود برج العقرب الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض قد تعرضت لها الفترة الماضية، فحاول الحفاظ على الاستقرار الصحى.
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مصر 365

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