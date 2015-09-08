حظك اليوم الأبراج الفلكية الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الحمل:>بالنسبة لمواليد برج الحمل اليوم سيكون واعدًا وسوف يتيح لهم العديد من الفرص الجيدة على كل الأصعدة، وربما يبدأ اليوم بداية بطيئة يواجهون فيها بعض المشكلات والعقبات إلا أنه سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت ويطالبهم علماء الفلك بالحفاظ على ثقتهم بالآخرين، حيث تدفعهم نحو التقدم إلى الأمام وتخلصهم من القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل مهنيًا: تواجه اليوم الكثير من الضغوطات العملية أثناء القيام بالمهام الموكلة إليك، حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

>وعلى الجانب العاطفى: احرص مولود برج الحمل على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك بالحبيب، واحذر من القيام بالأمور التى تضايقه حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.

>صحيًا: حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ فحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلاً لتلك المشكلة.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>يرى علماء الفلك أن مواليد برج الحوت فى هذا اليوم لن يتغيروا كثيرًا، ولكن من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة.

يجب على مواليد برج الحوت التركيز على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسئولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم مهنيًا: تنجح فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

عاطفيًا: حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تتمكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.

صحيًا: ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام لمواليد برج الحوت، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوص على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.

حظك اليوم لبرج الثور:

>يرى علماء الفلك أن اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور هو يوم التغييرات والتحولات، فسوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عن البحث فى بدائل أخرى.

وسوف يشعرون بالكثير من التحسينات فى الحياة العائلية والشخصية، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكنون مواليد برج الثور من الحصول على الاستقرار مع شركائهم فى الحياة العاطفية ويبذلون الجهود الوفيرة من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور مهنيًا: تشعر اليوم بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك، احرص على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل ما لديك.

عاطفيًا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما فى أمر ما، لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر حتى لا تتطور الخلافات.

صحيًا: ربما يعانى مواليد برج الثور اليوم من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الجو، فكن حذرًا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سىئ على حالتك الصحية.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مواليد برج الجدى اليوم لديهم القدرة على التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم وأكدوا أن الحظ سيكون حليفهم فى هذه الفترة حتى يتمكنوا من بلوغ الأهداف التى حلموا بها دوما، ويمكنهم الاستمتاع بالنجاحات التى حققوها فى مجال العمل بعدما قضوا فترة من الكد والتعب، وهذه المثابرة والجهود التى بذلوها سيعترف بها الجميع ممن حولهم فى مجال العمل أو الحياة الشخصية والعائلية.

مواليد برج الجدى اليوم لن يتوقفوا عن العمل، بل سيكملون المسيرة المهنية التى تمكنهم من الوصول إلى قمة النجاح.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم مهنيًا: تنفتح أمامك اليوم العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل فحاول أن تتعلم من كل المواقف التى ستواجهها، لأن هذا الأمر سوف يساعدك كثيرًا فى حياتك.

>عاطفيًا: تواجه اليوم بعض المشكلات مع الحبيب فلا تقلق سوف تتمكن من تخطى كل المشكلات التى تواجهك، وتشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية.

صحيًا: ربما ينتابك الشعور بالتوتر اليوم نظرًا لتكدس الأعمال على عاتقك، حاول الخروج من أجواء العمل بزيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء وسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>يواجه مواليد برج العقرب اليوم العديد من الصعوبات والاضطرابات على مدار العام، ولكن إذا اتبعوا غرائزهم وانتبهوا إلى العالم من حولهم فسيصبحون فى المقدمة دائمًا.

وربما يتعرض مواليد برج العقرب على الصعيد الشخصى لفترة انتقالية فى حياتهم، ليدركوا أهدافهم فى الحياة على الرغم من فقدانهم السيطرة على الأمور ومجريات حياتهم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم مهنيًا: قد تنشأ بعض الخلافات بينك وبين الزملاء فى مجال العمل وهذا الأمر يشكل خطرًا على حياتك المهنية واستقرارك فى مجال العمل، فحاول إصلاح الوضع سريعًا.

عاطفيًا: يقترح عليك الشريك اليوم بعض الأفكار المجنونة، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

صحيًا: تشعر مولود برج العقرب الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض قد تعرضت لها الفترة الماضية، فحاول الحفاظ على الاستقرار الصحى.

حظك اليوم لبرج السرطان:

> مواليد برج السرطان سيتمتعون اليوم بمزيد من الثقة، وسوف يحققون جزء بتحقيق أحلامهم التى طالما خططوا من أجلها، وأضافوا أن كل العقبات التى واجهت مواليد برج السرطان فى الفترة الماضية سوف يتخلصون منها، ويجب أن يستفيدوا من شخصيتهم الجريئة التى تكونت فى هذه الفترة.

أصحاب برج السرطان اليوم يميلون إلى الرضا بالبقاء فى المنزل والحفاظ على الأمور كما هى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل، كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيًا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.

عاطفيًا: تتحسن اليوم علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، فاحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.

صحيًا: تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيًا على حالتك الصحية، وتساعدك على التخلص من الأمور المزعجة وتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

> سيشهد اليوم الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء، حيث اضطروا إلى العمل بجدية فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية.

سيحاول مواليد برج الجوزاء اليوم بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>مهنيًا: حاول مولود برج الجوزاء أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

عاطفيًا: ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>يجد مواليد برج الأسد اليوم بعض الطرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى، وهذا الأمر يساعدهم على التقدم ويخلصهم من حالة الملل التى قد تنتابهم من الروتين اليومى.

بالإضافة إلى إنجازهم بعض المهام كان الشغل الشاغل لمواليد برج الأسد، لذلك فقد حان الوقت لتحويل التركيز إلى النفس، حيث يغلب عليهم الإحساس الدائم بالأنا، وأشار الفلكيون إلى أن أصحاب الأسد سيتمكنون من تحقيق أحلامهم كاملة وفى ظروف أفضل مما كانوا يتوقعون.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم مهنيًا: سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات التى ستمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.

عاطفيًا: يشعر الحبيب بالاهتمام منك فحاول التفرغ له بعض الوقت حتى تقضى معه وقتًا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب، فهذا يسعده كثيرًا.

صحيًا: ربما تكون حالتك الصحية غير مستقرة هذه الفترة، فيجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء والابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك.

حظك اليوم لبرج الدلو

>سيواجه أشخاص برج الدلو العديد من التحديات اليوم التى تعودوا عليها وأثبتوا فيها النجاح، وربما تسنح لهم فرص أعظم لتحقيق النجاح الساحق فى مواجهة التحديات والصمود أمامها.

>كما سيناضلون مواليد برج الدلو من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية، وهناك البعض من أصحاب الدلو يحبون المغامرة، لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو مهنيًا: تبذل اليوم مجهودًا خارقًا أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، ما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك، وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود.

عاطفيًا: ربما تدور بعض الشكوك حول الحبيب فى ذهنك فلا تستلم لها ودعك من هذا الأمر حتى لا يفسد عليك حياتك ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك

صحيًا: قد تعانى الليلة من ألم شديد فى صدرك وهذا الأمر يشعرك بالقلق الشديد، فحاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوص الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>العمل الجاد والتفانى فى أدائه من الأمور التى تساعد مواليد برج العذراء على النجاح والوصول إلى الأهداف اليوم، وعلى الرغم من تمتعهم بهذه الصفات إلا أنه يجب أن يزيدوا من حركتهم وأدائهم للأعمال ومواجهة المزيد من العقبات ليتمكنوا من تحقيق الأهداف.

ربما يتعرض مواليد برج العذراء لاختبار قدراتهم النفسية والعصبية والجسدية ولكنهم سيتمكنون من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء مهنيا: تحقق اليوم العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة ويزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا، ولكن لا تجعل هذا الأمر يؤثر على تركيزك.

عاطفيًا: تعيش حاليًا فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد، ولكن احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد تلك الأمور.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض التشنجات التى تصيبك من حين لآخر، حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب الذى يجعل حالتك الصحية هادئة ومستقرة.

حظك اليوم لبرج القوس:

>سيتذكر مواليد برج القوس العديد من المواقف الصعبة التى مرت عليهم، وربما يؤثر هذا عليهم لتقديم أفضل ما لديهم، ويمكنهم التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو.

سيتخذ مواليد برج القوس العديد من القرارات الأكثر ذكاءً، لذا يجب عليهم اغتنام مثل هذه الفرص واستغلالها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس من الناحية المهنية: تتمكن اليوم من تحقيق النجاح على المستوى المهنى وتبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعًا، سوف تعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.

عاطفيًا: احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين الشريك حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سىئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>يشعر مواليد برج الميزان بالأمل الكبير اليوم، حيث يمكنهم استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف كانوا دائمى التخطيط لها، وربما يحالفهم الحظ وسيشعرون بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارهم ليساندوهم فى الوصول إلى تحقيق أحلامهم.

كما يشعر مواليد برج الميزان بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منهم على أفضل نحو، ما يخلق انطباعًا هائلاً عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم مهنيا : تزداد عليك اليوم الضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ فى هذه الفترة، ولكن لا تقلق فأنت قادر على تخطى هذه الصعوبات جيدًا.

عاطفيًا: حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء الحبيب، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج حتى لا يشعر بالفتور من علاقتكما.

صحيًا: ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سيئ فحاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن.