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القوات المسلحة: مقتل 29 إرهابيا فى عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء

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القوات المسلحة: مقتل 29 إرهابيا فى عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء القوات المسلحة: مقتل 29 إرهابيا فى عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء
أعلن بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بدء العملية الشاملة "حق الشهيد" أمس الاثنين، للقضاء علي العناصر الإرهابية بمناطق ( رفح – الشيخ زويد – العريش ) بشمال سيناء.

وأسفرت النتائج الأولية للحملة عن قتل 29 عنصر إرهابي وتدمير المناطق التي تتمركز بها هذه العناصر الإرهابية ، بالإضافة إلي عدد من العربات والأدوات التي تستخدمها تلك العناصر في عملياتها الإجرامية.
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