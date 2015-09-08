القوات المسلحة: مقتل 29 إرهابيا فى عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء

أعلن بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بدء العملية الشاملة "حق الشهيد" أمس الاثنين، للقضاء علي العناصر الإرهابية بمناطق ( رفح – الشيخ زويد – العريش ) بشمال سيناء.

وأسفرت النتائج الأولية للحملة عن قتل 29 عنصر إرهابي وتدمير المناطق التي تتمركز بها هذه العناصر الإرهابية ، بالإضافة إلي عدد من العربات والأدوات التي تستخدمها تلك العناصر في عملياتها الإجرامية.

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