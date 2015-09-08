بالأسماء.. مستشفيات الكشف الطبى الـ80 لراغبى الترشح لمجلس النواب

ينشر "اليوم السابع" أسماء المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبى لراغبى الترشح للبرلمان، وذلك بعد قرار وزارة الصحة بمضاعفة عدد المستشفيات من 40 مستشفى إلى 80 مستشفى، مع مد موعد الكشف الطبى إلى 12 سبتمبر الجارى بدلا من بعد غد.

ومن ضمن المستشفيات الجديدة المخصصة للكشف الطبى على المرشحين مستشفيات "معهد ناصر، ودار الشفاء، ومنشية البكرى، وشبرا العام".

وقالت وزارة الصحة، حسب بيان منذ قليل: "بعد ورود خطاب اللجنة العليا للانتخابات بخصوص تجديد الكشف الطبى على السادة راغبى الترشح لبرلمان 2015 أصدر الدكتور عادل عدوى مجموعة من القرارات المنظمة لتطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات، والخاص بتجديد الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لبرلمان 2015 ممن سبق لهم إجراء الكشف الطبى فى المرة السابقة".

وقرر الوزير التالى:

>1- زيادة عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التى يتم إجراء الكشف الطبى فيها على المرشحين من 40 إلى 80 مستشفى بجميع المحافظات.>2- مضاعفة عدد اللجان الطبية العاملة بكل مستشفى.>3- مد فترة الكشف الطبى لتصبح من 2 ظهرا حتى التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء.>4- مد مدة الكشف الطبى حتى يوم 12-9 -2015 بدلا من 9-9-2015.>5- مضاعفة عدد أجهزة الكشف عن وجود المخدرات والمسكرات بالبول والدم بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

والجدير بالذكر أنه ينبغى على راغب الترشح التسجيل على الموقع الإلكترونى للمجالس المتخصصة وطباعة النموذج الخاص بالكشف من على الموقع، ثم التوجه به إلى المستشفى التى يرغب بالكشف فيها والمحددة على النموذج وسداد الرسوم المقررة بـ2850 جنيها مصريا فى خزينة المستشفى، تمهيدا لتجديد الكشف الطبى عليه.

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