بالصور.. ضبط 14 رأس صاروخ وقذيفتى آر بى جى و300 ألف قرص مخدر بمطروح

أعلن اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية منذ قليل، عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة مطروح، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، من توجيه ضربة قوية، لتجار ومهربى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر من خلال ضبط عاطلين، وبحوزتهما 300 ألف قرص مخدر و6 بنادق و14 رأس صاروخ بمطروح.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة مطروح، وضباط إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن مطروح، عن قيام سعداوى س ع س (25 سنة) عاطل، مقيم نجع العراوة، بمدينة برانى و عبد الله س.ع.س، (24 سنة) عاطل، مقيم ذات العنوان بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

اتخذت التدابير والإجراءات القانونية والأمنية واستئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبطهما، بكمين أعد لهما بمنطقة نجع العراوة دائرة قسم شرطة برانى حال استقلالهما السيارة رقم 8813 ج ه ع، ماركة تويوتا بك أب، وبحيازتهما 300 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و6 بندقية خرطوش و14 رأس صاروخ و2 قذيفة أر بى جى ومبلغ مالى 25 ألف جنيه .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لبيع وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية .

جار رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة، لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



>