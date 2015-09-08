الجيش الجزائرى يحبط محاولة لتهريب أسلحة قرب الحدود مع مالى

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن قوة من الجيش أحبطت مساء اليوم الاثنين محاولة لإدخال كمية من الأسلحة والذخيرة والمقذوفات بمنطقة برج باجى مختار قرب الشريط الحدودى مع مالي.

وأوضحت الوزارة فى موقعها الإلكترونى أن وحدة من الجيش اكتشفت إثر دورية استطلاعية قرب الشريط الحدودى مع مالي، مخبأ يحتوى على قاذف صاروخى "آربى جى 7 " وبندقية آلية "إف إم بى كا" ورشاشين من نوع "ديكتاريوف" وستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من القنابل اليدوية والذخيرة والمقذوفات.

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