وزير الشباب: ندرس إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بالكونفيدرالية

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مصر في اجتماع على هامش بطولة دورة الألعاب الافريقية لتحديد من ستستضيف البطولة في 2019 ، رفضت استضافة البطولة وكان للوزارة رأي وهو أن مصر ليست مستعدة لاستضافة البطولة وأرسلنا هذا الكلام للجنة الأوليمبية، ثم جاء طلب آخر من وزارة الخارجية بأن نتراجع ونستضيف البطولة ولكننا أصرينا على عدم الاستضافة أو الانتظار حتى انعقاد مجلس الشعب في شهر 5 ، حتى الآن لم يتقدم أحد لاستضافة البطولة ، فتم مد المدة لاستقبال الطلبات.

وأضاف، خلال لقاءه بالإعلامية إيمان عز الدين في برنامج “مفتاح الحياة”، أن هذه الأزمة لا تتخط حدود الرياضة وعلاقة مصر جيدة بكثير من الإتحادات ، كما أن سفير مصر بالكونغو كان موجودا بإفتتاح البطولة الحالية ، وكل الإتحادات الأفريقية موجود في القاهر ة والعلاقات على أعلى مستوى ، وعلى المستوى الرياضي فمصر متفوقة ، و متصدرة البطولة الحالية ، والرياضة المصرية منتشرة في أفريقيا .

وأشار عبد العزيز إلى أن الوزارة تدعم الإتحاد المصري والمنتخبات ، فدعمنا المنتخب الأوليمبي بـ 3 مليون ، أما المنتخب المصري الكبير فنتواصل معه دائما وهناك دعم والحمد لله متصدرين مجموعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، اما الأهلى والزمالك فمتصدران مجموعاتهما في الكونفيدرالية وهو ما يعني أن العلاقة بين إتحاد الكرة والوزارة جيدة .

وعن أزمة لاعب النادي الأهلى أحمد الشيخ ، قال عبد العزيز الصراع بين الأهلى والزمالك قائم كل عام وتحديدا في فترة انتقالات اللاعبين ، وبالتالي تحدث أخطاء إدارية ، فالحكومة لا تتدخل في خصوصيات إتحاد الكرة ، ولكنها تتدخل في حالة تهديد السلم الإجتماعي والأمن القومي ، ولكن ليس أزمة لاعب لن يفرق مع الأهلى والزمالك.

وعن خصخصة الأندية الجماهيرية ، قال عبد العزيز أن الفكرة ليست واردة في مصر حاليا وربما تحدث في السنوات القادمة ، والأندية حاليا ملك الدولة ، ولها أنشطة رياضية وإجتماعية وفنية ، ولكن من الممكن تأسيس شركة تدير الكرة فقط في الأندية ، أما رجال الأعمال الذين يدعمون الأندية فهذا الأمر معمول به في كل دول العالم .

وعن أزمة المادة 18 قال عبد العزيز أنها تتعلق بعدم وجود إدارة فنية واحدة لأكثر من فريق مثل شركات البترول والجيش والشرطة ، مؤكدا أن هذه الأندية مستقلة ولها إدارة مختلفة ، وندرس هذه المشكلة وسنحلها العام المقبل .

وفيما يخص أزمة اللاعب كرم جابر قال عبد العزيز أنا متعاطف معه لأنه أول لاعب أوليمبي يحصل على ميدالتين الفرق بينهما 8 سنوات ، وهنا السؤال ، هل يستحق منا كرم هذه مخاطرة إدخاله لأولمبياد 2016 والإجابة طبعا “نعم” .

وأضاف عبد العزيز أن كرم لم يثبت أنه تعاطي أي منشطات ، إذا فليس لديه مشكلة منشطات ولكن لدية مشكلة إدارية كما أنه أخطا بعدم حضور للكشف الطبي 3 مرات ، ولهذا تم إيقافه عامين ، ولكن نحاول تقليل تلك العقوبة ، وقالي لي كرم شخصيا أعد مصر بميدالية إذا شاركت في أولمبياد 2016.

وعن أزمة الجماهيرة قال عبد العزيز لا أعتقد أن هناك جماهير في 2015 ، ولكن ندرس دخول الجمهور في مباراتي الأهلى والزمالك إذا تقابلا في نهائي الكونفيدرالية ، وأيضا مبارة لمصر مع الفائز من تشاد وسيراليون في تصفيات كأس العالم ستكون بجماهير ، وجار حاليا التنسيق مع وزير الداخلية .

وعن ازمة الألتراس قال عبد العزيز : مشجعى الأندية والشباب تعرضوا لازمات كثيرة فكلما ارتبطوا بشخص يتفاجئوا بان لديه أجندة معينة ، فلجأوا لكرة القدم ، ولذلك فالتعصب إزداد.