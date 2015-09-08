أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الشباب: ندرس إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بالكونفيدرالية

Google+ Print
وزير الشباب: ندرس إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بالكونفيدرالية وزير الشباب: ندرس إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بالكونفيدرالية

 

خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن في اجتماع على هامش بطولة دورة الألعاب الافريقية لتحديد من ستستضيف البطولة في 2019 ، رفضت استضافة البطولة وكان للوزارة رأي وهو أن مصر ليست مستعدة لاستضافة البطولة وأرسلنا هذا الكلام للجنة الأوليمبية، ثم جاء طلب آخر من وزارة الخارجية بأن نتراجع ونستضيف البطولة ولكننا أصرينا على عدم الاستضافة أو الانتظار حتى انعقاد مجلس الشعب في شهر 5 ، حتى الآن لم يتقدم أحد لاستضافة البطولة ، فتم مد المدة لاستقبال الطلبات.

وأضاف، خلال لقاءه بالإعلامية إيمان عز الدين في برنامج “مفتاح الحياة”، أن هذه الأزمة لا تتخط حدود الرياضة وعلاقة مصر جيدة بكثير من الإتحادات ، كما أن سفير مصر بالكونغو كان موجودا بإفتتاح البطولة الحالية ، وكل الإتحادات الأفريقية موجود في القاهر ة والعلاقات على أعلى مستوى ، وعلى المستوى الرياضي فمصر متفوقة ، و متصدرة البطولة الحالية ، والرياضة المصرية منتشرة في أفريقيا .

وأشار عبد العزيز إلى أن الوزارة تدعم الإتحاد المصري والمنتخبات ، فدعمنا الأوليمبي بـ 3 مليون ، أما المنتخب المصري الكبير فنتواصل معه دائما وهناك دعم والحمد لله متصدرين مجموعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، اما الأهلى والزمالك فمتصدران مجموعاتهما في الكونفيدرالية وهو ما يعني أن العلاقة بين إتحاد الكرة والوزارة جيدة .

وعن أزمة لاعب النادي الأهلى أحمد الشيخ ، قال عبد العزيز الصراع بين الأهلى والزمالك قائم كل عام وتحديدا في فترة انتقالات اللاعبين ، وبالتالي تحدث أخطاء إدارية ، فالحكومة لا تتدخل في خصوصيات إتحاد الكرة ، ولكنها تتدخل في حالة تهديد السلم الإجتماعي والأمن القومي ، ولكن ليس أزمة لاعب لن يفرق مع الأهلى والزمالك.

وعن خصخصة الأندية الجماهيرية ، قال عبد العزيز أن الفكرة ليست واردة في مصر حاليا وربما تحدث في السنوات القادمة ، والأندية حاليا ملك الدولة ، ولها أنشطة رياضية وإجتماعية وفنية ، ولكن من الممكن تأسيس شركة تدير الكرة فقط في الأندية ، أما رجال الأعمال الذين يدعمون الأندية فهذا الأمر معمول به في كل دول العالم .

وعن أزمة المادة 18 قال عبد العزيز أنها تتعلق بعدم وجود إدارة فنية واحدة لأكثر من فريق مثل شركات البترول والجيش والشرطة ، مؤكدا أن هذه الأندية مستقلة ولها إدارة مختلفة ، وندرس هذه المشكلة وسنحلها العام المقبل .

وفيما يخص أزمة اللاعب كرم جابر قال عبد العزيز أنا متعاطف معه لأنه أول لاعب أوليمبي يحصل على ميدالتين الفرق بينهما 8 سنوات ، وهنا السؤال ، هل يستحق منا كرم هذه مخاطرة إدخاله لأولمبياد 2016 والإجابة طبعا “نعم” .

وأضاف عبد العزيز أن كرم لم يثبت أنه تعاطي أي منشطات ، إذا فليس لديه مشكلة منشطات ولكن لدية مشكلة إدارية كما أنه أخطا بعدم حضور للكشف الطبي 3 مرات ، ولهذا تم إيقافه عامين ، ولكن نحاول تقليل تلك العقوبة ، وقالي لي كرم شخصيا أعد مصر بميدالية إذا شاركت في أولمبياد 2016.

وعن أزمة الجماهيرة قال عبد العزيز لا أعتقد أن هناك جماهير في 2015 ، ولكن ندرس دخول الجمهور في مباراتي الأهلى والزمالك إذا تقابلا في نهائي الكونفيدرالية ، وأيضا مبارة لمصر مع الفائز من تشاد وسيراليون في تصفيات كأس العالم ستكون بجماهير ، وجار حاليا التنسيق مع وزير الداخلية .

وعن ازمة الألتراس قال عبد العزيز : مشجعى الأندية والشباب تعرضوا لازمات كثيرة فكلما ارتبطوا بشخص يتفاجئوا بان لديه أجندة معينة ، فلجأوا لكرة القدم ، ولذلك فالتعصب إزداد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست