مصبح الفتان: تقدير لمكانة الشهداء

أشاد معالي الفريق مصبح الفتان مدير مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مكتب في ديوان ولي عهد أبوظبي، يعنى بشؤون أسر شهداء الوطن، وتقديم الدعم اللازم لأسر وأبناء الشهداء، وتأمين كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم.

وقال معاليه إن إنشاء هذا المكتب دليل على مكانة أبناء الوطن الشهداء الرفيعة عند القيادة الرشيدة، وتقديرها لدورهم البطولي في درء المخاطر عن وطننا الغالي.

تضحيات

وترحم معاليه على أرواح شهداء الحق، مشيراً إلى أنهم سينالون بإذن الله تعالى أعلى المراتب في جنات الخلد، جزاء تضحيتهم بأرواحهم في سبيل الله والوطن، وعبر معاليه عن صادق مواساته لأسر الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأشاد الفريق الفتان بالقوات المسلحة ودورها في تحرير اليمن الشقيق من ميليشيات الغدر، ونصرة الشرعية وإغاثة المنكوبين من الأشقاء اليمنيين، كما أشاد معاليه بأبطال الإمارات البواسل، المرابطين على الخطوط الأمامية، الذين يقاتلون أعداء الشعب اليمني. وقال معاليه إن النصر قادم بإذن الله تعالى، بفضل الروح المعنوية العالية التي غرستها القيادة الرشيدة في أبنائنا الجنود، والثقة التي أولتهم إياها لتحقيق الهدف.