وزير الرياضة: ننسق مع الداخلية لحضور الجماهير "قمة الكونفدرالية"

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه الإعلامية إيمان عز الدين فى برنامج "مفتاح الحياة" على قناة الحياة 2 إن مصر فى اجتماع على هامش بطولة دورة الألعاب الأفريقية لتحديد من ستستضيف البطولة فى 2019، رفضت استضافة البطولة وكان للوزارة رأى وهو أن مصر ليست مستعدة لاستضافة البطولة وأرسلنا هذا الكلام للجنة الأولمبية، ثم جاء طلب آخر من وزارة الخارجية بأن نتراجع ونستضيف البطولة ولكننا أصررنا على عدم الاستضافة أو الانتظار حتى انعقاد مجلس الشعب فى شهر 5، حتى الآن لم يتقدم أحد لاستضافة البطولة، فتم مد المدة لاستقبال الطلبات.

وأضاف أن هذه الأزمة لا تتخطى حدود الرياضة وعلاقة مصر جيدة بكثير من الاتحادات، كما أن سفير مصر بالكونغو كان موجودًا بافتتاح البطولة الحالية، وكل الاتحادات الأفريقية موجود فى القاهرة والعلاقات على أعلى مستوى، وعلى المستوى الرياضى فمصر متفوقة، ومتصدرة البطولة الحالية، والرياضة المصرية منتشرة فى أفريقيا.

وأشار عبد العزيز إلى أن الوزارة تدعم الاتحاد المصرى والمنتخبات، فدعمنا المنتخب الأولمبى بـ3 ملايين، أما المنتخب المصرى الكبير فنتواصل معه دائمًا وهناك دعم والحمد لله متصدرين مجموعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، أما الأهلى والزمالك فمتصدران مجموعاتهما فى الكونفدرالية وهو ما يعنى أن العلاقة بين اتحاد الكرة والوزارة جيدة.

وعن أزمة لاعب النادى الأهلى أحمد الشيخ، قال عبد العزيز: "الصراع بين الأهلى والزمالك قائم كل عام وتحديدًا فى فترة انتقالات اللاعبين، وبالتالى تحدث أخطاء إدارية، فالحكومة لا تتدخل فى خصوصيات اتحاد الكرة، ولكنها تتدخل فى حالة تهديد السلم الاجتماعى والأمن القومى، ولكن ليس أزمة لاعب لن يفرق مع الأهلى والزمالك".

وعن خصخصة الأندية الجماهيرية، قال عبد العزيز: "إن الفكرة ليست واردة فى مصر حاليًا وربما تحدث فى السنوات المقبلة، والأندية حاليًا ملك الدولة، ولها أنشطة رياضية واجتماعية وفنية، ولكن من الممكن تأسيس شركة تدير الكرة فقط فى الأندية، أما رجال الأعمال الذين يدعمون الأندية فهذا الأمر معمول به فى كل دول العالم".

وعن أزمة المادة 18 قال عبد العزيز: "إنها تتعلق بعدم وجود إدارة فنية واحدة لأكثر من فريق مثل شركات البترول والجيش والشرطة، مؤكدًا أن هذه الأندية مستقلة ولها إدارة مختلفة، وندرس هذه المشكلة وسنحلها العام المقبل".

وعن أزمة اللاعب كرم جابر قال عبد العزيز: "أنا متعاطف معه لأنه أول لاعب أولمبى يحصل على ميداليتين الفرق بينهما 8 سنوات، وهنا السؤال، هل يستحق منا كرم هذه مخاطرة إدخاله لأولمبياد 2016 والإجابة طبعًا "نعم".

وأضاف عبد العزيز أن كرم لم يثبت أنه تعاطى أى منشطات، إذن فليس لديه مشكلة منشطات ولكن لديه مشكلة إدارية كما أنه أخطأ بعدم حضور للكشف الطبى 3 مرات، ولهذا تم إيقافه عامين، ولكن نحاول تقليل تلك العقوبة، وقال لى كرم شخصيًا أعد مصر بميدالية إذا شاركت فى أولمبياد 2016.

وعن أزمة الجماهير قال عبد العزيز: "لا أعتقد أن هناك جماهير فى 2015، ولكن ندرس دخول الجمهور فى مباراتى الأهلى والزمالك إذا تقابلا فى نهائى الكونفدرالية، وأيضًا مباراة لمصر مع الفائز من تشاد وسيراليون فى تصفيات كأس العالم ستكون بجماهير، وجار حاليًا التنسيق مع وزير الداخلية".

وعن أزمة الألتراس قال عبد العزيز : "مشجعو الأندية والشباب تعرضوا لأزمات كثيرة فكلما ارتبطوا بشخص يتفاجأون بأن لديه أجندة معينة، فلجأوا لكرة القدم، ولذلك فالتعصب ازداد".