بالصور.. حمدى الفخرانى يخفى وجهه عن الكاميرات عقب خروجه من سراى النيابة

ينشر "اليوم السابع" صور حمدى الفخرانى، داخل محكمة جنوب الجيزة، عقب انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة معه فى اتهامه بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، نظير تنازله عن دعاوى أقامها ضد (صمويل. ثز ز)، و(سعد. ف) وآخرين بالمنيا، لاسترداد أراضى شركة النيل لحليج الأقطان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- وصول حمدى الفخرانى لمحكمة جنوب الجيزة للتحقيق معه بتهمة تقاضى رشوة
وتظهر الصور "الفخرانى" محاولا حجب وجهه بـ"روب أحد المحامين"، للهروب عن عدسات كاميرات الصحفيين والفضائيات.
>- وصول حمدى الفخرانى لمحكمة جنوب الجيزة للتحقيق معه بتهمة تقاضى رشوة