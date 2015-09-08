40 عارضا يشاركون فى معرض السلع المدرسية وشوادر بيع اللحوم بالإسماعيلية

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بافتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس والأدوات المدرسية والزى المدرسى لمختلف المراحل التعليمية بمشاركة 40 عارضا لجميع الأدوات المدرسية.

ويضم المعرض عدد 6 شوادر لبيع اللحوم الطازجة بسعر55 جنيها للكيلو جرام للجمهور وقد أقيم المعرض بالتعاون والتنسيق فيما بين الغرفة التجارية ومديرية التموين ومديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب وبحضور مديرى العموم لمديريات الزراعة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى ورؤساء الأحياء الثلاثة وعربى مجاهد نقيب فلاحى الاسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى اطار استعدادات محافظة الاسماعيلية لاستقبال العام الدراسى الجديد وعيد الأضحى المبارك.

وخلال افتتاح المعرض أشاد محافظ الاسماعيلية بمستوى المعروضات وأشار الى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للتوسع فى اقامة المعارض لتوفير كافة السلع للجمهور بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنيين .