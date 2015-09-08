هانى المسيرى يعلن عن تنظيم حملات "عيش الإسكندرية "بالأحياء المختلفة

أعلن هاني المسيري محافظ الإسكندرية عن تنظيم المحافظة لحملة عيش الإسكندرية بالعجمي الجمعة 11 سبتمبر الجاري والتي تستمر لعدة أيام بالحي الذي يحتوي على كثافة سكانية عالية بمشاركة المحافظ وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق والمرور، وممثلين عن جميع المديريات والإدارات المختلفة من صرف صحي ورصد بيئي وطرق ورصف وصحة وغيرها من الإدارات الخدمية.

وأوضح المسيري أن الحملة جاءت تلبية لشكاوى وطلبات المواطنين لتطوير الأحياء ومتابعة كافة المخالفات بالشارع ومعاقبة المخالفين فورا ، وللوقوف على أهم مشكلات الشارع والمواطنين وتقديم أنسب الحلول لها في الحال ، مشيرا أن هذه الحملة ستكرر تباعا بجميع أحياء المحافظة وذلك للعمل على سرعة حل المشكلات التي تؤرق المواطنين.