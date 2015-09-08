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إطلاق حملة "أنا مسئول وحشارك" للسلامة على الطريق بالإسكندرية

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إطلاق حملة "أنا مسئول وحشارك" للسلامة على الطريق بالإسكندرية إطلاق حملة "أنا مسئول وحشارك" للسلامة على الطريق بالإسكندرية
أطلقت الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم اليوم الاثنين، فعاليات حملة (أنا مسئول وحشارك للسلامة على الطريق) من مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، وذلك بدورة تدريبية للقادة من مديرية الشباب والرياضة والشكة القابضة للنقل البرى وأتوبيس غرب الدلتا وشركة سيدى كرير للبترول.

وقام بالتدريب المستشار سامى مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، وذلك على تعديلات قانون المرور الجديد، والتى أوضح فيها أنه تم تعديل قانون المرور، وأصبح السير عكس الاتجاه حبس مدة وجوبيا لا تقل عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وفى حالة وجود إصابة حبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرون ألف جنيه، وفى حالة الوفاة أو عجز كلى حبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

كما شرح قانون التأمين الإجبارى، بأن تلتزم شركات التأمين يدفع مبلغا لأسرة المتوفى وللمصاب بنسبة عجزه التى يحددها جدول لذلك.

فيما شرح الدكتور محمد ناصف الإسعافات الأولية فى حالة وقوع طريق وكيفية الإبلاغ الصحيح عن حادث.

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مصر 365

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