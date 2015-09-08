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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسلم عدد 112 تأشيرة لحجاج الجمعيات

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بتوزيع وتسليم جوازات السفر وتأشيرات الحج وحقائب السفر لأعضاء بعثة حج الجمعيات لمحافظة الإسماعيلية لهذا العام، والمقرر سفرهم فى الساعة 8:50 صباح يوم الجمعة المقبل، والبالغ إجماليهم 112 تأشيرة حج لحجاج الجمعيات بالإسماعيلية منهم ثلاث تأشيرات لطاقم الإشراف على البعثة.

وحضر حفل توزيع جوازات السفر للحجاج كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وفى حضور الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة.

ووافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على تسليم ممثلين عن حجاج الجمعيات الأهلية بكل مركز من مراكز المحافظة كل ما يخص الحجاج التابعين له، وهى عبارة عن شنطة بها بعض المتعلقات بالإضافة إلى جواز السفر عليه التأشيرة، وذلك تيسيرا على الحجاج وتخفيف العبء عنهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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