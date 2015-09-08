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ورشة عمل بجامعة المنصورة توصى بتطبيق طرق المكافحة الحيوية لورد النيل

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نظمت كلية الزراعة بجامعة المنصورة ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول الإدارة الحيوية لورد النيل (والذى يعد أخطر حشيشة مائية على مستوى العالم) بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك برعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة والدكتور شوقى الدبعى المسئول الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والأستاذ الدكتور ماجدة نصر أحمد نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتور ياسر مختار الحديدى عميد كلية الزراعة و الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والذى قام بتدريب نخبة من المتخصصين من دول حوض النيل ( – السودان – إثيوبيا – كينيا – تنزانيا) على استخدام طرق المكافحة الحيوية باستخدام الفطريات المتخصصة والآمنة فى مقاومة ورد النيل، وذلك من خلال اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها بين مكتب المنظمة بالقاهرة وكلية الزراعة – جامعة المنصورة.

حضر الورشة لفيف من الباحثين فى مجال الحشائش المائية من مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، كما شارك بالورشة الدكتور جيلبر جبهونو مسئول إدارة الأعشاب بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمقر الرئيسى بروما (إيطاليا) والدكتور شوقى الدبعى المسئول الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وكان من أهم التوصيات التى خلصت إليها الورشة هى ضرورة تطبيق طرق المكافحة الحيوية لورد النيل باستخدام المبيدات الحيوية المتخصصة والآمنة بيئيا والتى كانت خلاصة عمل بحثى شاق استمر أكثر من 25 عاما من البحث الدءوب المتواصل من الفريق البحثى بجامعة المنصورة تحت اشراف الدكتور ياسر شبانة أستاذ أمراض النبات ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث والمدير السابق لبرنامج المكافحة البيولوجية للحشائش بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوصت الورشة بضرورة التعاون بين دول حوض النيل لتطبيق الطرق البيولوجية فى المكافحة فى وقت واحد حتى لا يحدث تلوث للمجارى المائية مرة أخرى من البلد المجاور إذا لم يشارك فى تطبيق المكافحة كما حدث بين تنزانيا وروانده.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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