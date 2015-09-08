ورشة عمل بجامعة المنصورة توصى بتطبيق طرق المكافحة الحيوية لورد النيل
حضر الورشة لفيف من الباحثين فى مجال الحشائش المائية من مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، كما شارك بالورشة الدكتور جيلبر جبهونو مسئول إدارة الأعشاب بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمقر الرئيسى بروما (إيطاليا) والدكتور شوقى الدبعى المسئول الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وكان من أهم التوصيات التى خلصت إليها الورشة هى ضرورة تطبيق طرق المكافحة الحيوية لورد النيل باستخدام المبيدات الحيوية المتخصصة والآمنة بيئيا والتى كانت خلاصة عمل بحثى شاق استمر أكثر من 25 عاما من البحث الدءوب المتواصل من الفريق البحثى بجامعة المنصورة تحت اشراف الدكتور ياسر شبانة أستاذ أمراض النبات ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث والمدير السابق لبرنامج المكافحة البيولوجية للحشائش بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوصت الورشة بضرورة التعاون بين دول حوض النيل لتطبيق الطرق البيولوجية فى المكافحة فى وقت واحد حتى لا يحدث تلوث للمجارى المائية مرة أخرى من البلد المجاور إذا لم يشارك فى تطبيق المكافحة كما حدث بين تنزانيا وروانده.
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