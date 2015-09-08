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حمدى الفخرانى للنيابة: كنت معزوم على الغدا فى فيلا النائب علاء حسنين

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حمدى الفخرانى للنيابة: كنت معزوم على الغدا فى فيلا النائب علاء حسنين حمدى الفخرانى للنيابة: كنت معزوم على الغدا فى فيلا النائب علاء حسنين
أكد محمد عبد الوهاب محامى المتهم حمدى الفخرانى، أن نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، وجهت لموكله تهمة طلب رشوة بصفته رئيس جمعية، مشيرا إلى أن موكله نفى كل التهم الموجهة إليه، حيث إن الحكم الحاصل عليه من محكمة القضاء الإدارى فى قضية حليج الأقطان حكماَ نهائياَ لا يمكن التراجع عنه .

وعن سؤاله عن سبب تواجده فى فيلا النائب السابق علاء حسنين بالشيخ زايد، قال حمدى الفخرانى فى تحقيقات النيابة أنه كان معزوماَ على الغداء وأنه على معرفة سابقة بالنائب السابق علاء حسنين.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من صموئيل زكى اتهم فيه الفخرانى بابتزازه ماليًا مقابل التنازل عن دعاوى قضائية أقامها ضده وبعد تجهيز المبلغ وترقيم العملات بواسطة البنك المركزى اتفق معه على تسليمه الأموال داخل الفيلا.
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