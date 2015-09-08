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الوزراء: محلب لم يلتق مرشحين لتولى "الزراعة" ونتعامل بشكل حازم مع الفساد

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الوزراء: محلب لم يلتق مرشحين لتولى "الزراعة" ونتعامل بشكل حازم مع الفساد الوزراء: محلب لم يلتق مرشحين لتولى "الزراعة" ونتعامل بشكل حازم مع الفساد
قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور حسام مغازى يحتفظ بحقيبة الرى مع توليه وزارة الزراعة بشكل مؤقت لحين إختيار وزير الزراعة الجديد، نافياً ما تردد بشأن تقديم عدد من الوزراء استقالتهم.

وأضاف "القاويش" خلال اتصال هاتفى مع المحامى الدولى خالد أبو بكر ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم" أن المهندس إبراهيم محلب لم يلتقى أحد بشأن توليه حقيبة وزارة الزراعة كما تداول البعض، مشدداً على أن رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد مسئول فوق المحاسبة والمسألة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه حال توافر أية أدلة متعلقة بالفساد يتم التعامل معها بشكل فورى وحازم وحاسم، وتابع: "نشعر أن هناك ارتياح تعم المجتمع المصرى تجاه محاسبة لمن يقترف خطأ والحكومة صادقة بانه لا يوجد أحد فوق القانون".


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