الصحة: مد فترة الكشوف الطبية لمرشحى البرلمان بالمستشفيات لـ 12 سبتمبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تمت مضاعفة عدد المستشفيات التى تستقبل مرشحى البرلمان لاجراء الفحوصات الطبية إلى 80 مستشفى، مضيفا فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه تم مد فترة إجراء الفحوص الطبية بمستشفيات وزارة الصحة ليوم 12 سبتمبر الجارى، بدلا من بعد غد.

وأضاف حسام عبد الغفار أن المرشحين الذين سيعيدون الكشف الطبي سيقومون بإعادة دفع رسوم الفحص الطبى لمستشفيات الوزارة بواقع 2850 جنيه.

وأوضح أنه تمت مضاعفة عدد اللجان الطبية من 2 إلى 4 بالمستشفيات، وأنه تم مد مواعيد الكشف الطبى لتصبح من الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء بدلا من انتهائها فى الـ 7 مساء.

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