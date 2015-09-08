رئيس الوزراء: لا يوجد تعديل وزارى.. والحكومة لا تعانى "البلبلة"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تعليمات من أول يوم لتشكيل الحكومة لمحاربة الفساد وأنه لا مهادنة مع الفساد، مؤكدا أن دولاب العمل الحكومى مستمر وأنه لا توجد بلبلة بداخله.

وأضاف "محلب" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مشاورات لإجراء تعديل وزارى، موضحا أن ما يثار حول التعديل الوزارى بالمواقع الصحفية، موجود منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، إنه لا يوجد أحد فوق المسائلة القانونية، وأن العمل داخل الحكومة مستمر منذ الصباح الباكر حيث عقدنا اجتماعا بشأن تطوير معهد الأورام، أى أن الأمور مستمرة وهذا ما أؤكد عليه دائما.