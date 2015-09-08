سمير غانم لـ"خالد صلاح":"بزور جورج سيدهم فى أعياد الميلاد ولما بشوفه بتعب"

قال نجم الكوميديا الكبير الفنان سمير غانم، إن الفنان الكبير جورج سيدهم له تاريخ طويل، داعيًا الله أن يشفيه مما هو فيه، لأنه يعانى من المرض منذ فترة طويلة، قائلاً: "ولكن الأمل فى ربنا كبير"، لافتًا إلى أنه يزوره فى أعياد ميلاده فقط لأن لن يتحمل أن يراه هكذا باستمرار، مضيفًا: "لما بشوفه كده بتعب".

وأضاف "غانم" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، أن إعلان شركة بيبسى الذى اشترك فيه مع الفنان الكبير جورج سيدهم منذ فترة، قاوم خلاله نوعًا من الألم عندما كان يرى "سيدهم" جالسًا على الكرسى، مضيفًا: "ولكن جورج كان جواه حتة فرحة، ولما شاف الكاميرا والإضاءة كان وشه منور".

وأوضح الفنان سمير غانم، أن رحيل الفنان الضيف أحمد كان صدمة بالنسبة له ولجورج سيدهم، ولم يفكرا فى إدخال ثالث لهما ليحل مكانه، رغم أنه جاء لهما فى المسرح ما يقرب من 500 شخص، مضيفًا: "المسألة مش مسألة وش لكن روح، والضيف أحمد كانت الروح جواه فظيعة، وكنا موجودين بنضحك سوا ولما كنا بنروح عزا وهو جمبى كان يبوظلى العزا خالص".

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