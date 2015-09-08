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دى ميستورا: فشل التوصل لاتفاق سلام فى سوريا سيزيد من عدد اللاجئين

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دى ميستورا: فشل التوصل لاتفاق سلام فى سوريا سيزيد من عدد اللاجئين دى ميستورا: فشل التوصل لاتفاق سلام فى سوريا سيزيد من عدد اللاجئين
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا الاثنين من أن آلاف اللاجئين الجدد سيفرون الى أوروبا اذا لم يتمكن المجتمع الدولى من التوصل إلى اتفاق سلام ويترك السوريين فى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وصرح للصحافيين فى بروكسل "لماذا يفر الناس؟ لأنهم فقدوا الأمل بعد خمس سنوات من النزاع الذى لا ينتهى ويرون رابحا واحدا فقط هو داعش" فى إشارة الى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال دى ميستورا إن نحو مليون شخص آخرين قد يتعرضون للخطر فى غرب سوريا وربما ينضمون إلى موجة اللاجئين الساعين إلى الأمان فى الاتحاد الاوروبي، وفشل المجتمع الدولى عدة مرات فى التوصل إلى اتفاق، إلا أن دى ميستورا قال "لم يعد هناك المزيد من الوقت لمثل هذه العمليات السياسية الطويلة".

وقال أن اخفاق القوى العالمية فى التغلب على خلافاتها خاصة بشأن مستقبل الحكم فى سوريا ودور الرئيس السورى بشار الأسد، يعنى بالضرورة دعم هذه القوى لحل عسكرى للنزاع الذى أودى حتى الآن بحياة نحو 250 الف شخص.
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