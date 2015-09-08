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العاهل السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السودانى

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العاهل السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السودانى العاهل السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السودانى
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل اتصالا هاتفيا اليوم " الإثنين " من الرئيس السودانى عمر البشير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس السودانى عبر خلال الاتصال عن عزائه ومواساته فى استشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوات التحالف "لإعادة الأمل " فى اليمن.

من جانبه ، أعرب العاهل السعودى عن شكره للرئيس السودانى على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.
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مصر 365

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