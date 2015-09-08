العاهل السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السودانى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية اتصالا هاتفيا اليوم " الإثنين " من الرئيس السودانى عمر البشير.إعلان - Ads إعلان - Ads
من جانبه ، أعرب العاهل السعودى عن شكره للرئيس السودانى على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس السودانى عبر خلال الاتصال عن عزائه ومواساته فى استشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوات التحالف "لإعادة الأمل " فى اليمن.
من جانبه ، أعرب العاهل السعودى عن شكره للرئيس السودانى على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.
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