أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس «القومي للمسرح»: لا نتدخل في اختيار العروض المشاركة بالمهرجان

Google+ Print
رئيس «القومي للمسرح»: لا نتدخل في اختيار العروض المشاركة بالمهرجان رئيس «القومي للمسرح»: لا نتدخل في اختيار العروض المشاركة بالمهرجان

افتتاح الدورة الـ 8 من  المهرجان القومي للمسرح

قال المخرج ناصر عبدالمنعم، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن إدارة المهرجان لا تتدخل من قريب أو بعيد في اختيار العروض المشاركة ، تاركة الأمر بالكامل في يد لجان المشاهدة المعنية باختيارعروض الفرق النوعية والحرة والمستقلة والهواة داخل المسابقة الرسمية، وفقًا للائحة المهرجان التي تحدد آليات الاختيار والمشاركة.

وأضاف عبد المنعم في بيان صادر عن المركز الأعلامي للمهرجان، إنه مندهش مما نشره مهندس الديكور ــ الصديق علي حد تعبيرعبد المنعم ــ فادي فوكيه بخصوص استبعاد عرض «ألواننا» لفريق «بيستافروس» المسرحي المرشح من مهرجان «الكرازة المرقسية» لتمثيله في المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي في دورته الثامنة .

وأضاف البيان : المسرحيون في إجمالا يعلمون كيف نقدر المسرح الكنسي ، وكيف شاركنا جميعا في عروضه ، ومهرجاناته ، وبالتالي لا مجال لأي قول يتعلق بالتحيز ضده ، وفادي خير من يعلم أن آليات الاختيار في المهرجان القومي تتعامل فقط بمنطق الفن ، دون إلتفات لتوجه فكري ، أو خلفية أيدولوجية.

ودعا ناصر في ختام البيان، مسرحيي مصر للتكاتف من أجل إنجاح مهرجانهم السنوي الأكبر، الذي يضم خلاصة إنتاجات الموسم، من مختلف القطاعات، سواء البيت الفني أو قصور الثقافة، و الهواة أو المستقلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست