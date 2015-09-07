رئيس «القومي للمسرح»: لا نتدخل في اختيار العروض المشاركة بالمهرجان

قال المخرج ناصر عبدالمنعم، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن إدارة المهرجان لا تتدخل من قريب أو بعيد في اختيار العروض المشاركة ، تاركة الأمر بالكامل في يد لجان المشاهدة المعنية باختيارعروض الفرق النوعية والحرة والمستقلة والهواة داخل المسابقة الرسمية، وفقًا للائحة المهرجان التي تحدد آليات الاختيار والمشاركة.

وأضاف عبد المنعم في بيان صادر عن المركز الأعلامي للمهرجان، إنه مندهش مما نشره مهندس الديكور ــ الصديق علي حد تعبيرعبد المنعم ــ فادي فوكيه بخصوص استبعاد عرض «ألواننا» لفريق «بيستافروس» المسرحي المرشح من مهرجان «الكرازة المرقسية» لتمثيله في المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي في دورته الثامنة .

وأضاف البيان : المسرحيون في مصر إجمالا يعلمون كيف نقدر المسرح الكنسي ، وكيف شاركنا جميعا في عروضه ، ومهرجاناته ، وبالتالي لا مجال لأي قول يتعلق بالتحيز ضده ، وفادي خير من يعلم أن آليات الاختيار في المهرجان القومي تتعامل فقط بمنطق الفن ، دون إلتفات لتوجه فكري ، أو خلفية أيدولوجية.

ودعا ناصر في ختام البيان، مسرحيي مصر للتكاتف من أجل إنجاح مهرجانهم السنوي الأكبر، الذي يضم خلاصة إنتاجات الموسم، من مختلف القطاعات، سواء البيت الفني أو قصور الثقافة، و الهواة أو المستقلين.