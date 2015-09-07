تونس تعمل على التصدى لإذاعة " داعشية" وصل بثها جنوب البلاد

أعلنت السلطات التونسية اليوم الاثنين عن إجراءات للتصدى لإذاعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وصل بثها إلى مناطق بجنوب البلاد.

وتوصلت الهيئة المستقلة للاتصال السمعى والبصرى وهى هيئة مكلفة بإدارة قطاع الإعلام إلى اتفاق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لاتخاذ إجراءات تقنية بهدف التشويش على الإذاعة أو تعطيل بثها، وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن إذاعة "البيان" التى تعود إلى تنظيم داعش تبث من التراب الليبى ويمكن التقاط ترددها فى جنوب تونس.

وقال هشام السنوسى العضو بهيئة الاتصال إن الإذاعة يمكن أن تكون وسيلة اتصال إضافية مع بعض الخلايا الإرهابية النائمة فى تونس ومن الممكن أن توجه ضمن مضامينها الإعلامية رسائل مشفرة إلى المجموعات الإرهابية، ودأبت الجماعات المنضوية تحت لواء كتيبة عقبة بن نافع المتمركزة بتونس والموالية لداعش على تسريب تسجيلاتها الصوتية وبياناتها وتوثيق عملياتها الإرهابية عبر صفحتها "إفريقية للإعلام" على شبكة الإنترنت.

وهذه المرة الأولى التى توظف فيها هذه الجماعات البث الإذاعى فى المنطقة، وتشن تونس حملات أمنية واسعة لتعقب الجماعات المسلحة فى الجبال والمرتفعات والخلايا النائمة داخل المدن ردا على هجومين إرهابيين استهدفا متحف باردو ونزلا فى سوسة وأوقعا قرابة 60 قتيلا من السياح.

>