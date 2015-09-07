"أبوظبى لبناء السفن" تتفق مع شركة هندية لتصنيع سفن حربية لدول الخليج

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن شركة "ريليانس ديفينس" الهندية للصناعات العسكرية التابعة لمجموعة "ريليانس إنفرستراكشر" وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "أبوظبى لبناء السفن" الإماراتية لتصنيع سفن حربية لصالح دول مجلس التعاون الخليجى خلال السنوات العشر المقبلة.

ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان للشركة الهندية القول إنه "وفقا لمذكرة التفاهم فإن ريليانس ديفينس ليمتد وأبوظبى لبناء السفن تبحثان الفرص المتاحة لإقامة شراكة استراتيجية لبناء السفن الحربية بما فى ذلك الفرقاطات والمدمرات وغيرها من السفن المتخصصة لتلبية احتياجات دول مجلس التعاون الخليجى خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف البيان أن الاتفاق يمكن أن يتيح لشركة أبوظبى لبناء السفن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وغيرها من الخدمات للقطع البحرية وفقا للاحتياجات الإقليمية.

يذكر أن شركة أبوظبى لبناء السفن تقدم خدمات بناء السفن وإصلاحها وإعادة تجهيز السفن الحربية والتجارية، ومن المحتمل أن تستفيد "ريليانس جروب" من منشآت بناء السفن التى استحوذت عليها مؤخرا فى منطقة بيبافاف فى ولاية جوجارات فى إطارة الشراكة مع الشركة الإماراتية.

وكانت ريليانس قد أعلنت استحواذها على 18% من شركة بيبافاف ديفينس للصناعات العسكرية فى مارس الماضى من الحصة التى كانت مطروحة للبيع وقدرها 26%، يذكر أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين الهندى والإماراتى جاءت فى أعقاب بيان مشترك صدر خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى للإمارات العربية المتحدة والتى أكدت على التعاون العسكرى بين البلدين.

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