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أهم تأثيرات وأعراض الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

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أهم تأثيرات وأعراض الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة أهم تأثيرات وأعراض الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة
ازدادت نسبة إصابة الكثير من الفتيات بمرض بطانة الرحم المهاجرة، التى تتسبب فى إعاقة وتأخير حدوث الحمل، وتسعى الكثيرات للوصول لعلاجها.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد الشريف إستشارى أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى، أن الرحم يحتوى على العديد من العضلات القوية والأنسجة الهامة التى تساعد على حمل الجنين داخله، ولكن قد يصاب الرحم بمرض بطانة الرحم المهاجرة، التى تتسبب فى إعاقة حدوث الحمل.

ويتابع استشارى أمراض النساء والتوليد، أن من أهم الأعراض السيئة التى تتعرض لها السيدات أثناء إصابتها بمرض بطانة الرحم المهاجرة هو أن هذه البطانة قد تنتقل إلى العديد من الأماكن داخل الجسم، كالغشاء البريتونى وقنوات فالوب والمبيضين والمثانة والأمعاء.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أنه عند نزول الدورة الشهرية للمرأة المصابة ببطانة الرحم المهاجر، تخرج هذه البطانة عن طريق المهبل، ولذلك قد تصاب المرأة بنزيف ونمو خراريج وتقرحات فى منطقة الرحم.

ويضيف د.محمد، أنه من أهم علامات الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة عند السيدات، أنها قد لا تشعر بالألم أثناء نزول الدورة الشهرية، وهذا أمر غير معتادة علية، ولكن قد تصاب آخريات بألم شديد قبل أو أثناء دورتهن الشهرية.
> أخيرا يؤكد د.محمد، تختلف طرق العلاج لبطانة الرحم المهاجرة، ولكنها تهدأ أعراضها بعد انقطاع الطمث (سن اليأس).

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مصر 365