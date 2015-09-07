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لمرضى السكر.. لو بتشعر بالجوع كثير استشير الطبيب لتغيير نوع الأنسولين

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لمرضى السكر.. لو بتشعر بالجوع كثير استشير الطبيب لتغيير نوع الأنسولين لمرضى السكر.. لو بتشعر بالجوع كثير استشير الطبيب لتغيير نوع الأنسولين
شعور مريض السكر بالجوع أحد الأعراض التى تعطى مؤشرات لعدم ضبط مستوى السكر بالجسم، والذى يكون غالبا بسبب انخفاض مستوى السكر أو حدوث بعض خلل فى جرعات الدواء السكر.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى السكر والغدد الصماء، إن شعور مريض السكر بالجوع بصورة كبيرة أحد الأشياء التى تؤرق كثير من مرضى السكرى نتيجة خوفهم من تاثير ذلك على حالتهم الصحية ومستوى نسبة السكرى بالجسم.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "هناك بعض أنواع الأنسولين التى تسبب فى زيادة شعور مرضى السكر بالجوع، رغم ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك يجب على من يستعملون الانسولين ضرورة استشارة الطبيب المعالج، فى حالة الشعور بالجوع لمعرفة السبب أو لتغير الأنسولين لنوع آخر".

ويتابع د. السبعاوى قائلا: "قد يشعر مريض السكر بالجوع نتيجة تناوله كمية كبيرة النشويات، والتى تساهم فى ارتفاع مستوى السكر بالدم وتكون كمية الانسولين اللازمة للهضم غير كافية وبالتالى يقل إمداد الخلايا والأنسجة بالطاقة اللازمة مما يزيد الشعور بالجوع".

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مصر 365