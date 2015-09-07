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رئيس الكلية الملكية توصى بوضع الأطفال محدودى الوزن فى أكياس بلاستيك

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رئيس الكلية الملكية توصى بوضع الأطفال محدودى الوزن فى أكياس بلاستيك رئيس الكلية الملكية توصى بوضع الأطفال محدودى الوزن فى أكياس بلاستيك
أكدت البروفوسيرة نينا مودى رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال خلال مؤتمر حلمنا وحنحققة الذى نظمته الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال أنة توجد ممارسات زهيدة التكلفة عالية المردود فى مجال الخدمات الطبية لحديثى الولادة مثل استعمال العجينة السكرية ووضعها فم الطفل لعلاج نقص السكر فى الأطفال حديثى الولادة.

وقالت إن هذه العجينة السكرية تعالج نقص السكر وتجنب الطفل تركيب محاليل له موضحة أن نقص السكر لدى الطفل يأتى نتيجة إصابة الأم بالسكر أثناء الحمل فيولد الطفل وهو يعانى من نقص السكر.

وأشارت أنه يتم وضع هذه العجينة فى فم الطفل فور ولادته لعلاج نقص السكر بديلا عن المحاليل الوريدية.

ونصحت بوضع الطفل فى أكياس بلاستيك فى الأطفال ذوى الأوزان متناهية الصغر فور ولادته لمنع انخفاض حرارة جسم الأطفال، ومنع التسرب الحرارى وانخفاض حرارة الجسم فى حديثى الولادة الذين يتم ولادتهم بأوزان متناهية الصغر لحين نقلة إلى الحضانة المؤهلة للحفاظ على حرارته.

ودعت البروفوسيرة نينا مودى رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال إلى ضرورة تخصيص نظام صحى منفصل لرعاية الأطفال حديثى الولادة بعيدا عن النظام الصحى العام مع ضرورة أن يكون هناك نظام قومى لجمع البيانات للأطفال حديثى الولادة وإتاحتها لمتخذى القرار كما دعت إلى أهمية البحث العلمى فى مجال الخدمات الطبية بصورة عامة.

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مصر 365