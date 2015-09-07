المطار يمنع سفر 10 من شباب الأحزاب للمشاركة في مؤتمر بالسويد

منعت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولي ، 10 من شباب أحزاب سياسية مختلفة من السفر ضمن وفد الى السويد، لحضور مؤتمر ثقافى بالسويد، لعدم الحصول على موافقات أمنية، وكان وفد الأحزاب الذى يضم 22 شابًا من أحزاب مختلفة ، تقدم للسفر على الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول ترانزيت للتوجه لحضور مؤتمر ثقافى بالسويد.

صرح مصدر أمنى بالمطار إنه تم إلغاء سفر 10 من بينهم لأسباب أمنية ولعدم الحصول على موافقات أمنية للسفر إلى تركيا وحضور المؤتمر، وتم السماح لباقي أعضاء الوفد بالسفر، بينما تم إعادة حقائب باقي الوفد والسماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية.

وعلى جانب آخر نفى المصدر الأمني، تكثيف الاستعدات الامنية ، لمنع هروب اى متورطين فى قضية الفساد الكبرى كما نشرت بعض البوابات الالكترونية ، مشيرًا إلى أن كافة الادراجات لمنع السفر او ترقب الوصول ، على اجهزة الحاسب الآلى بكاف المطارات والموانئ ، ويتم الادراج عن طريق الجهات المدرجة القضائية والامنية والعسكرية .

نفى المصدر ما أُشيع عن إعادة أحد الإعلاميين عند محاولته للسفر إلى الخارج، لوجود اسمه على قوائم الادراج بمنع السفر ، مؤكدا انه لم يتم منع اى اعلامى من السفر فى الايام الاخيرة او إعادته من المطار قبل السفر ، وطالب الجهات الاعلامية بتحري الدقة فيما ينشر من اخبار تثير البلبلة والشائعات.