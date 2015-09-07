وزير التعليم: لا علاقة لى بقضية فساد وزارة الزراعة.. وأعمل حتى آخر لحظة

نفى الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" صلته بالقضية المعروفة بفساد وزارة الزراعة، قائلاً: لا أملك أسهمًا ولا قراريط، واللى معاه دليل يقدمه إلى الجهات المختصة".

وعن التغيير الوزارى المرتقب وطرح اسمه ضمن قائمة الوزراء الذين سيتم تغييرهم، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يعلم عن هذا التغيير أى شىء، قائلاً: أعمل حتى آخر لحظة، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بقضية فساد وزارة الزراعة لا من قريب ولا من بعيد.

وردًا على ما تردد حول وجود تسجيلات ومكالمات فى القضية، أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا صحة لذلك وهذا كذب، موضحًا أن آخر لقاء بينه وبين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عرض عليه خطة الوزارة لمواجهة الدورس الخصوصية، وقال له رئيس الوزراء اشتغل وربنا يوفقك.

جدير بالذكر أن اليوم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم غادر اليوم إلى فرنسا للمشاركة فى الاجتماع العالمى لمنظمة اليونسكو الذى سيعقد تحت عنوان "محو الأمية والمجتمعات المستديمة"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية "ild" بالإضافة إلى حضوره حفل جائزة اليونسكو لمحو الأمية، وذلك خلال الفترة من 7/9 حتى 10/9/2015.